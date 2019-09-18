Организаторы Абсолют Московского марафона ожидают, что в забеге примут участие порядка 30 тысяч человек. Об этом 18 сентября сообщил глава Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.



«Будут доступны две дистанции: 42 км и 10 км. Мы планируем, что в марафоне примут участие порядка 30 тыс. человек, будет достаточно большое количество иностранных участников из 85 стран мира», - сказал Алексей Кондаранцев.



«Абсолют Московский Марафон состоится 22 сентября. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, ул. Тверская и Театральному проезду. Забег проводится с 2013 года и является самым массовым марафоном в России. Ежегодно Абсолют Московский Марафон поддерживает деятельность благотворительных фондов, помогая привлекать средства на реализацию их программ.

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