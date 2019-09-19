Будем здоровы

Эндокринолог Елена Щетинина озвучила рекомендации Минздрава относительно в употреблении алкогольных напитков допустимых пределов.

Анализу подвергли также степень и уровень безопасного нормативного содержания напитков для мужчин и женщин.

Малые дозы алкоголя относительно полезны, однако некоторым людям стоит полностью отказаться от его употребления.

"По рекомендациям эпидемиологов, которые занимаются сердечно-сосудистой патологией, норма для мужчин – 300 миллилитров пива, 150–200 миллилитров вина или 30–50 миллилитров крепкого спиртного напитка. Для женщин в пересчете на пиво наиболее безопасная доза 220 миллилитров, вина – 100–150 миллилитров, а крепкого спиртного напитка – 30 миллилитров", – заявила Щетинина.

Это является полезной нормой для мужчин и женщин, это подтвержденные рекомендации. И то это с оговоркой и не на каждый день, все индивидуально.

Таким образом, по данным врача, рекомендованные дозы алкоголя гораздо меньше чем те, что ранее были распространены в СМИ со ссылкой на Минздрав.

Щетинина добавила, что малые дозы алкоголя относительно полезны, но если у людей есть патологии желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, то тогда эта доза должна быть в два раза меньше, а употребление должно быть реже. Или вообще лучше отказаться от алкоголя, потому что он может спровоцировать развитие заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта.

Ранее появилась информация о том, что Минздрав РФ назвал порцию алкоголя на один день, употребление которой сопряжено с незначительным риском для здоровья.

"Если говорить о количественной стороне, то пределами такого употребления считаются: для женщин – не более двух стандартных порций в день, для мужчин – не более трех стандартных порций в день", – говорится в материале СМИ.

Таким образом, женщинам безопасно потреблять около 200 миллилитров вина в день, а мужчинам – около 900 миллилитров пива. При этом в материале отмечается, что обязательным условием для сохранения здоровья являются два полностью трезвых дня в неделю.

"Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте. Существуют ситуации, когда любое употребление алкоголя крайне нежелательно, например, при управлении автотранспортом, беременности и других", – резюмировали в Минздраве.

Позже главный внештатный терапевт Минздрава заявила, что тем, кто заботится о своем здоровье, лучше избегать употребления алкоголя совсем, так как безопасной дозы не существует.

"Я официально заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям. Нет безопасной дозы, лучше не пить вовсе", – сказала главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Между тем эксперт Михаил Смирнов высказал свою точку зрения относительно вреда и пользы алкогольных напитков. "Все есть яд, все есть лекарство, как говорили в древности, вопрос лишь в мере и дозе. Все алкогольные напитки могут быть полезны для чего-то в минимальных дозах. Все зависит от состояния здоровья и организма человека, потому что есть перечень болезней, при которых употребление алкоголя исключено", – считает он. Смирнов рассказал, что в медицинской практике есть такое направление, как энотерапия – это лечение вином. Оно развито во всем мире.

Кроме того, по словам специалиста, алкоголь может помочь с лечением некоторых болезней. К примеру, двадцать граммов коньяка останавливают развитие сердечного приступа, а водкой можно натереть больного ребенка, если у него высокая температура. Вина обладают мощными антибактериальными свойствами, но если у человека есть язва, то вино лучше не пить, потому что в нем содержится кислотность. Важно соблюдать норму в употреблении этих напитков, заключил эксперт.

Если вы начнете не соблюдать правила потребления алкогольных напитков, начнутся неприятности со здоровьем. Вопрос в мере и для чего.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поддержал законопроект о новых ограничениях на продажу алкоголя. Алкоголь хотят разрешить продавать в кафе, барах, ресторанах, находящихся в жилых домах, только если зал обслуживания будет не менее 20 квадратных метров. В кабинете министров обратили внимание на то, что инициатива может отрицательно отразиться на бизнесе, но "концептуально" одобрили ее.

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