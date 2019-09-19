Для «красивой даты», несмотря на будний день, торжественные церемонии заключения брака не только во Дворцах бракосочетаний, но и во всех отделах ЗАГС.

«Управление ЗАГС стремится сделать счастливыми всех молодоженов, которые приходят к нам для регистрации брака. В связи с популярностью даты 19.09 и множеством обращений граждан мы приняли решение провести торжественные церемонии регистрации брака и в будний день» - рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Е.А. Ефремова.

Во Дворце Бракосочетания на ВДНХ, Дворце Бракосочетания № 5 и во Дворце Бракосочетания в Коломенском для молодоженов играет живую музыку оркестр.

В 10 отделах ЗАГС для пар приготовлены подарки в виде Инстапринтеров. Молодожены или их гости могут сразу же распечатать фотографию с регистрации брака, которая была выложена в социальную сеть Instagram.

«Мы очень хотели зарегистрировать брак в красивую дату 19.09.19. Волновались, что торжественные регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания и может не остаться свободного времени. Как же мы были рады, когда узнали, что все отделы ЗАГС регистрируют брак в праздничной обстановке. Теперь мы регистрируем создание нашей семьи в том отделе ЗАГС, где женились наши родители» - отметили Алексей и Анна.

Следующая красивая дата будет в феврале 20 года. На 20.02.20 молодожены уже активно подают заявления.

.