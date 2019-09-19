Московская жизнь
В Москве 19.09.19 уже зарегистрировали брак около 300 пар
Всего сегодня планируется провести более 700 церемоний..
Для «красивой даты», несмотря на будний день, торжественные церемонии заключения брака не только во Дворцах бракосочетаний, но и во всех отделах ЗАГС.
«Управление ЗАГС стремится сделать счастливыми всех молодоженов, которые приходят к нам для регистрации брака. В связи с популярностью даты 19.09 и множеством обращений граждан мы приняли решение провести торжественные церемонии регистрации брака и в будний день» - рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Е.А. Ефремова.
Во Дворце Бракосочетания на ВДНХ, Дворце Бракосочетания № 5 и во Дворце Бракосочетания в Коломенском для молодоженов играет живую музыку оркестр.
В 10 отделах ЗАГС для пар приготовлены подарки в виде Инстапринтеров. Молодожены или их гости могут сразу же распечатать фотографию с регистрации брака, которая была выложена в социальную сеть Instagram.
«Мы очень хотели зарегистрировать брак в красивую дату 19.09.19. Волновались, что торжественные регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания и может не остаться свободного времени. Как же мы были рады, когда узнали, что все отделы ЗАГС регистрируют брак в праздничной обстановке. Теперь мы регистрируем создание нашей семьи в том отделе ЗАГС, где женились наши родители» - отметили Алексей и Анна.
Следующая красивая дата будет в феврале 20 года. На 20.02.20 молодожены уже активно подают заявления..
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