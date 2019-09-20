Московская сцена

Грядущее торжественное мероприятие в Москве представляет собой комплекс световых инсталляций и во всем мире это представление является одним из популярнейших. 20 сентября cостоится девятый просмотр программы Московского международного фестиваля. Участники и гости могут быть свидетелями крупнейшего и массового праздника световых инсталляций в мире.

О программе светового шоу предоставили информацию организаторы. Здесь можно увидеть необычное шоу 3D- мэппинга, чудеса пиротехнических эффектов, световые инсталляции и лазерные проекции, знакомство с последними веяниями в области компьютерной графики и работами участников международного конкурса «Арт Вижн».

В 2019 году фестиваль «Круг света» пройдет на девяти столичных площадках: Гребной канал, Театральная площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October. Торжественная церемония открытия состоится 20 сентября в 20 часов 30 минут на Гребном канале.

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