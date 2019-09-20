Автомагистраль
За летний период было оформлено пять тысяч резидентных разрешений
Москвичи продолжают оформлять разрешения на парковку автомобилей..
Минувшим летом столичные автомобилисты оформили 4997 резидентных парковочных разрешений. Такие разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20:00 до 8:00 в течение 1-го, 2-х или 3-х лет по выбору. При этом, автовладельцы могут внести годовую резидентную плату в размере 3000 рублей для круглосуточной парковки.
Заявку на получение резидентного разрешения можно подать через официальный портал мэра Москвы – mos.ru, а также в многофункциональных центрах. Так, летом около 3,5 тысяч заявок подавались через районные многофункциональные центры, остальные – через интернет-портал.
Больше всего резидентных разрешений за лето оформили в Пресненском районе – 450, а также в Хамовниках (374) и в Тверском районе (216).
Напоминаем, что подробно ознакомиться с правилами выдачи парковочных разрешений можно на сайте parking.mos.ru в разделе «Льготы».
Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного..
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