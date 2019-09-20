Автомагистраль

Минувшим летом столичные автомобилисты оформили 4997 резидентных парковочных разрешений. Такие разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20:00 до 8:00 в течение 1-го, 2-х или 3-х лет по выбору. При этом, автовладельцы могут внести годовую резидентную плату в размере 3000 рублей для круглосуточной парковки.

Заявку на получение резидентного разрешения можно подать через официальный портал мэра Москвы – mos.ru, а также в многофункциональных центрах. Так, летом около 3,5 тысяч заявок подавались через районные многофункциональные центры, остальные – через интернет-портал.

Больше всего резидентных разрешений за лето оформили в Пресненском районе – 450, а также в Хамовниках (374) и в Тверском районе (216).

Напоминаем, что подробно ознакомиться с правилами выдачи парковочных разрешений можно на сайте parking.mos.ru в разделе «Льготы».

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

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