Московская жизнь
Акция "На работу на велосипеде" состоялась при участии "Мои Документы"
20 сентября МФЦ оказали поддержку альтернативного способа передвижения по Москве..
20 сентября «Мои Документы» поддержали городскую акцию «На работу на велосипеде» и сделали выбор в пользу экологичного двухколесного транспорта. Основной целью стало желание показать, что способ передвижения в духе здорового образа жизни может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в городе.
Подобная акция уже не первый раз проходит в Москве. Она отличается от велопарадов и фестивалей тем, что не привязана к определенному маршруту или времени. Участники акции просто меняют привычный транспорт на велосипед, доказывая тем самым, что ездить на нем по ежедневным делам также легко и удобно.
«Я часто приезжаю на работу на велосипеде. Заряд энергии после поездки позволяет оставаться в спортивном тонусе на протяжении рабочего дня, а отличное настроение – помогать жителям и сотрудникам в решении любых задач. Мой пример мотивирует и моих сотрудников. Мы даже по выходным катаемся вместе», – рассказал Григорий Куров, руководитель флагманского офиса «Мои Документы» ЮЗАО.
Другой участник акции, руководитель межрайонного центра госуслуг «Мои Документы» Лефортово и Нижегородский Кирилл Глущенко, вспомнил, как организовал ЗОЖ-челлендж: «Летом я специально проехал почти 10 км вдоль реки в Подмосковье и записал видеоролик для своих сотрудников. Тем самым запустил наш внутренний «ЗОЖ челлендж. Теперь сотрудники постоянно делают ролики и передают эстафету другим. Идея давно вышла за пределы нашего центра, и все больше людей вовлекаются в процесс».
Поездка на велосипеде – это хороший способ поддержания физической формы, а также инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе. Велосипед является отличной альтернативой для поездок на расстояние до 5 км, поскольку он по скорости опережает автомобили и общественный транспорт, которые могут встать в пробку.
«Живу недалеко от центра госуслуг и стараюсь ездить на работу на велосипеде как можно чаще. Сегодня утром вместе с коллегами прокатилась с удовольствием. В процессе велопутешествия наслаждалась видами московских улиц» - поделилась впечатлением от участия в акции старший специалист отдела по предоставлению услуг ведомственного направления центра районов Лефортово и Нижегородский, Анна Козловских.
Участие в мероприятиях, проходящих в столице в поддержку здорового образа жизни, давно стало доброй традицией для коллектива центров госуслуг «Мои Документы». 15 сентября сотрудники проехали дружной колонной на Московском Осеннем велофестивале – 2019. После велосепидисты заявили, что планируют еще не раз продемонстрировать свои силы на разных спортивных событиях столицы.
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