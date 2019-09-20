20 сентября «Мои Документы» поддержали городскую акцию «На работу на велосипеде» и сделали выбор в пользу экологичного двухколесного транспорта. Основной целью стало желание показать, что способ передвижения в духе здорового образа жизни может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в городе.

Подобная акция уже не первый раз проходит в Москве. Она отличается от велопарадов и фестивалей тем, что не привязана к определенному маршруту или времени. Участники акции просто меняют привычный транспорт на велосипед, доказывая тем самым, что ездить на нем по ежедневным делам также легко и удобно.

«Я часто приезжаю на работу на велосипеде. Заряд энергии после поездки позволяет оставаться в спортивном тонусе на протяжении рабочего дня, а отличное настроение – помогать жителям и сотрудникам в решении любых задач. Мой пример мотивирует и моих сотрудников. Мы даже по выходным катаемся вместе», – рассказал Григорий Куров, руководитель флагманского офиса «Мои Документы» ЮЗАО.

Другой участник акции, руководитель межрайонного центра госуслуг «Мои Документы» Лефортово и Нижегородский Кирилл Глущенко, вспомнил, как организовал ЗОЖ-челлендж: «Летом я специально проехал почти 10 км вдоль реки в Подмосковье и записал видеоролик для своих сотрудников. Тем самым запустил наш внутренний «ЗОЖ челлендж. Теперь сотрудники постоянно делают ролики и передают эстафету другим. Идея давно вышла за пределы нашего центра, и все больше людей вовлекаются в процесс».

Поездка на велосипеде – это хороший способ поддержания физической формы, а также инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе. Велосипед является отличной альтернативой для поездок на расстояние до 5 км, поскольку он по скорости опережает автомобили и общественный транспорт, которые могут встать в пробку.

«Живу недалеко от центра госуслуг и стараюсь ездить на работу на велосипеде как можно чаще. Сегодня утром вместе с коллегами прокатилась с удовольствием. В процессе велопутешествия наслаждалась видами московских улиц» - поделилась впечатлением от участия в акции старший специалист отдела по предоставлению услуг ведомственного направления центра районов Лефортово и Нижегородский, Анна Козловских.

Участие в мероприятиях, проходящих в столице в поддержку здорового образа жизни, давно стало доброй традицией для коллектива центров госуслуг «Мои Документы». 15 сентября сотрудники проехали дружной колонной на Московском Осеннем велофестивале – 2019. После велосепидисты заявили, что планируют еще не раз продемонстрировать свои силы на разных спортивных событиях столицы

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