Теплом обеспечены 14 тысяч 774 жилых зданий (45% от общего количества) и 7 тысяч 705 социальных объектов (97,9% от общего количества), в том числе школ – 3 тысячи 13 (98,5%), детских садов – 2 тысячи 410 (100%), больниц – 1 тысяча 446 (97%), поликлиники – 836 (96%)

Cотрудники службы энергоснабжения приступили к подаче тепла в жилые дома в Москве.

К пуску тепла приступили после понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов и в соответствии с действующим регламентом.

Если отопительный сезон начался пять или более дней назад, но в вашей квартире все еще нет отопления, жители могут предпринять следующие действия:

– позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29;

– оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы";

– позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.

Если после включения отопления вы измерили температуру в квартире, она оказалась меньше или больше нормативной, вы можете: обратиться в управляющую компанию, в Мосжилинспекцию, позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей.

Правительство столицы поставило в известность население, что Москва полностью готова к отопительному сезону. Летом прошли необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.

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