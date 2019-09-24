Происшествия

Инцидент в СЗАО Москвы состоит в том, что с водителей берут деньги за бесплатную парковку. На территории федеральной налоговой службы около шиномонтажа появилась своеобразная парковка. Принимающий машины мужчина устанавливает стоимость самостоятельно – 150 рублей за неограниченное время стоянки.

Мужчину зовут Михаил. По будням, говорят автомобилисты, он берет деньги за стоянку со всех, кто не находит мест для своих машин. Сам Михаил пояснил, что деньги берет не за парковку, а только за починку автомобиля. При этом те, кого не устраивают нелегальные поборы, могут написать заявление в полицию и потребовать свои деньги обратно. Некоторым из автовладельцев Михаил уже все вернул.

Руководитель общественной системы обеспечения безопасности Константин Крохмаль убеждает, что такие ситуации происходят от незнания закона, уточнив, что подобные точки можно самостоятельно оформить под парковку, для этого необходимо обратиться в муниципальные структуры.

Чтобы сделать парковку легальной, необходимо обратиться в районную управу, взять в аренду землю возле шиномонтажа и поставить необходимое оборудование. Например, паркомат.

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