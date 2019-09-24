Пресс-секретарь президента РФ оценил ситуацию с визами для российских сенаторов как нарушение международные правила. Он назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой и требующей жесткой реакции Москвы и ООН.

"Вашингтон нарушает свои международные обязательства, это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

По его словам, Штаты вправе ограничить пребывание члена российской делегации одним городом, но вводить иные рестрикции для тех, кто отправляется на Генассамблею, не может. Сейчас же, добавил Песков, эти правила были нарушены.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил разрешение на въезд, в связи с этим он не сможет приехать в Нью-Йорк. Позднее выяснилось, что в страну не пустили еще несколько российских депутатов.

В МИД выразили возмущение тем, что США не выдали визы российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий убежден, что членам делегации РФ в любом случае выдадут визы в США для участия в Генассамблее ООН.

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