В свои пятьдесят четыре года Джоэл Майкл Мендел успел создать американские мультсериалы "Симпсоны" и "Рик и Морти". Смерть продюсера наступила в его собственном доме в Студио-Сити в Калифорнии.

Соавтор мультфильма "Рик и Морти" Джастин Ройланд уже выразил свои соболезнования.

"Я не знаю, что я буду делать без тебя рядом, Майк. Я разрушен", – написал он.

Мендел – четырехкратный обладатель престижной американской телевизионной премии Emmy. Он спродюсировал свыше 200 эпизодов "Симпсонов" и получил за них "Эмми" в 1995, 1997 и 1998 годах. Четвертую "Эмми" Мендел получил в 2018. К команде "Рика и Морти" продюсер присоединился в 2014 году.

"Симпсоны" – самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения. На сегодняшний день отснято 30 сезонов (658 серии). Первая мини-серия Good night была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. Показ полноценных эпизодов начался 17 декабря 1989 года на канале Fox. Журнал Time в 1998 году назвал его лучшим сериалом XX века.

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