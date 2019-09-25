19 сентября cтало известно о том, что российский президент Владимир Владимирович Путин обратился к ряду стан, включая членов НАТО, с посланием. Путин выступил с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Москва ранее уже предлагала подобные договоренности, однако тогда страны НАТО не проявили заинтересованность в этом.

Российский лидер указал, что Россия уже объявила о своем решении не размещать РСМД в Европе или других регионах, "пока от этого будут воздерживаться американцы". В этой связи Путин призвал "поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования".

Министр обороны США Марк Эспер ранее призвал включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) "все новое оружие РФ". По его словам, сейчас Россия "имеет крылатые ракеты, подпадавшие под ДРСМД, с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы". СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок соглашения заканчивается в 2021 году. Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США.

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