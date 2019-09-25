Андрей Суздальцев высказал свое мнение о том, каковы шансы у тех, кто объявляет импичмент президенту США Дональду Трампу.

Политолог, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ cчитает что президентство Трампа открыло новую эпоху в истории США, которая характеризуется политическими противостояниями и расколами.

По мнению эксперта, представители американской Демократической партии не впервые объявляют о планах добиться импичмента нынешнего главы Белого дома, однако сейчас они едва ли смогут достичь цели.

Суздальцев напомнил, что большинство в конгрессе США принадлежит республиканцам. Он назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси "ярким политическим деятелем", но при этом выразил недоумение по поводу ее заявлений об импичменте Трампа. "Зачем это делать? Неужели она не понимает, что это сделать невозможно? Неужели пиар побеждает реальность?" – удивился политолог.

Пытаясь ускорить уход Трампа, демократы этим, наоборот, могут ему помочь и даже открыть дорогу ко второму президентскому сроку, считает эксперт. "В политической жизни очень важно уметь главное: реальный политик – это именно тот политик, который из минуса всегда сделает плюс", – подчеркнул Суздальцев. По словам политолога, оппонентам нынешнего американского лидера следовало бы сосредоточиться на выборах, вместо разговоров об импичменте.

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