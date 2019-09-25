Автомагистраль

Изменения в правилах движения на улице Донская в южной части Москвы вступают в силу и будут действовать до 20 ноября.



Причиной изменений, которые сохранятся до 20 ноября стали инженерные работы. Необходимость их проведения вынуждает службы транспортного обслуживания населения столицы нарушить привычный уклад жизни жильцов этого района Москвы.

Ограничения движения в связи с проведением инженерных работ в ЮАО действуют на участках: ул. Стасовой в районе д. 1-3 по Донской площади (по 25 сентября круглосуточно на одной полосе); ул. Донская в районе д. 1, стр. 10 по Донской площади (с 25 сентября по 15 октября круглосуточно по одной полосе частично); ул. Донская в районе д. 15, стр. 22 по ул. Малая Калужская (с 15 по 30 октября круглосуточно по одной полосе частично).

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