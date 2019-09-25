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Происшествия

Пожар произошел в поликлинике Минобороны

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в поликлинике Минобороны

M24.ru 25 сентября 2019г., 16:10

Возгорание привело к эвакуации посетителей и вызову оперативных сотрудников в здание на улице 5-й Магистральной.

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Экстренные службы спасения работают в поликлинике Минобороны РФ.

Задымление в здании медицинского учреждения стало причиной эвакуации посетителей и персонала в стенах поликлиники на севере столицы. Инцидент сопровождался вызовом оперативных служб, которые работают на месте происшествия на улице 5-й Магистральной.

В оперативной сводке МЧС также говорится о крупном пожаре, который произошел 25 сентября улице Большой Филевской. Горело отдельно стоящее административное здание на площади 300 квадратных метров. В 12:48 возгорание было полностью ликвидировано. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

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