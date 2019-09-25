Образование/Карьера

Русский язык, математика и предмет по выбору учащегося стали основой для определения Рособрнадзором усредненного по РФ результата ЕГЭ в 2019 году. "Средний балл незначительно подрос и по нашим примерным оценкам он составляет 207 баллов. Если говорить о результатах, то они сопоставимы с результатами прошлых лет и носят устойчивый характер", – цитирует Агентство "Москва" представителя ведомства Игоря Круглинского.

Ранее стали известны самые популярные специальности у абитуриентов 2019 года. Впереди всех медицина, экономика, СМИ и международные отношения. На подобные факультеты подали больше всего заявлений, рассказали в Минобрнауки. Конкурс на эти направления составил более 14 человек на место. Выпускники должны были набрать в среднем 71 балл по каждому ЕГЭ. Лидерами в этом плане стали абитуриенты-москвичи и петербуржцы.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа. Досрочно ЕГЭ будут сдавать с 20 марта по 13 апреля, основная волна запланирована на период с 25 мая по 29 июня, а дополнительные экзамены проведут с 7 по 24 сентября. Досрочный период ЕГЭ начнется с географии и литературы, основной – с географии, литературы и информатики.

В Минпросвещения заявили, что в ближайшей перспективе отменить экзамены в школах невозможно. Как подчеркнул замглавы ведомства Павел Зенькович, выпуская ребенка из учебного заведения, надо "давать ему какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет".

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