Здесь интересно

7-28 октября в Москве можно увидеть и ознакомиться с автографами поэта Владимира Маяковского, писателя Андрея Белого, а также химика Дмитрия Менделеева, адмирала Ивана Крузенштерна и других выдающихся деятелей.

Их представят в Государственной исторической библиотеке. Экспозиция выставки продлится до конца октября.

Как рассказали организаторы, посетители выставки смогут увидеть "неопубликованные и малоизвестные автографы венценосных особ, государственных деятелей, писателей, ученых и философов XVIII – начала XX веков". В частности, в экспозицию вошли дарственные надписи князя Владимира Одоевского, поэта-партизана Дениса Давыдова и "рыцаря-монаха" Владимира Соловьева.

Помимо них, гостям библиотеки покажут автографы знаменитых литераторов, в том числе Василия Жуковского, Тараса Шевченко, Антона Дельвига и Антона Чехова.

"Автографы "железного графа" Алексея Аракчеева и адмирала Ивана Крузенштерна, положившего начало кругосветным походам русского флота, напомнят посетителям о легендарной эпохе правления Александра I", – отметили в пресс-службе ГПИБ. Еще одним раритетом стала дарственная надпись Дмитрия Менделеева, адресованная императрице Александре Федоровне – супруге Николая I.

Поклонников литературы конца XIX – начала XX века ожидают автографы любимых поэтов и писателей Серебряного века. Надписи, сделанные Иваном Буниным, Андреем Белым, Владимиром Маяковским, "прольют свет на ранее неизвестные факты их биографий", пояснили организаторы выставки.

Москвичи смогут увидеть автографы Наполеона Бонапарта. По случаю 250-летия французского императора Музей Отечественной войны 1812 года выставил подписанные Наполеоном грамоты и указы, а также фрагмент его романа "Клиссон и Эжени". Экспозиция открыта до 15 октября.

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