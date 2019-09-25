Московская сцена

Девятый Большой фестиваль РНО организован на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского с 13 сентября по 4 октября. В шести концертах смотра, традиционно открывающего сезон Российского национального оркестра в столице, примут участие выдающиеся исполнители – виолончелист Миша Майский, сопрано Юлия Лежнева, пианист Люка Дебарг, саксофонист Игорь Бутман и другие.

Большой фестиваль РНО за 10 лет своего существования стал узнаваемым и популярным брендом. Каждый год афиша форума наглядно демонстрирует приверженность к высоким образцам мирового наследия, но в то же время свежесть и оригинальность идей и умение чутко откликаться на запросы современного социума. Большой фестиваль РНО неизменно представляет выдающиеся интерпретации классических шедевров, знакомит с произведениями композиторов-современников, предоставляет возможность молодым исполнителям проявить себя.

По словам советника президента РФ Владимира Толстого, "на протяжении всех прошедших лет Большой фестиваль планомерно развивал избранную концепцию, формировал собственную публику, привлекая в филармонические залы молодую аудиторию и неся тем самым важнейшую в наши дни просветительскую миссию".

Афишу одиннадцатого смотра составили шесть выступлений, которые пройдут в Концертном зале имени П. И. Чайковского с 13 сентября по 4 октября. По традиции публике будут представлены разножанровые программы с участием звезд мировой сцены, талантливых молодых артистов, а также лучших сил Российского национального оркестра.

В концерте, открывающем фестиваль, примет участие один из самых известных музыкантов Миша Майский, в его интерпретации прозвучит Концерт № 1 для виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса – признанный шедевр виолончельного репертуара.

16 сентября на Большом фестивале РНО впервые выступит звездное сопрано Юлия Лежнева – настоящая сенсация мировой оперной сцены, а место за дирижерским пультом РНО в этот вечер займет ее постоянный партнер дирижер и пианист-виртуоз Михаил Шехтман.

Ностальгической страницей, своего рода возвращением к истокам Большого фестиваля станет исполнение полной версии музыки к драме Эдварда Грига "Пер Гюнт". Впервые этот проект был представлен публике в сентябре 2009-го в рамках Первого Большого фестиваля РНО.

Специально для этого вечера концертмейстером РНО Алексеем Бруни была сделана литературная редакция, адаптированная для одного чтеца. Эту роль в музыкальном действе блестяще исполнил народный артист СССР Василий Лановой. Фестивальный вечер, прошедший с огромным успехом, единодушно был признан музыкальными критиками несомненной творческой удачей. Новое обращение к бессмертному творению Эдварда Грига должно стать долгожданным подарком поклонникам Российского национального оркестра.

25 сентября очередную годовщину со дня рождения Дмитрия Шостаковича Большой фестиваль РНО отметит монопрограммой из сочинений композитора, в которую вошли "Десять поэм на стихи революционных поэтов" и Симфония № 11 ("1905 год"). А в концерте-закрытии форума молодой французский пианист Люка Дебарг – один из самых интересных музыкантов современного музыкального олимпа – исполнит Первый фортепианный концерт Шостаковича, в котором его партнерами станут трубач Владислав Лаврик и дирижер Михаил Плетнев.

Где: Концертный зал имени П. И. Чайковского.

Когда: 13 сентября – 4 октября

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