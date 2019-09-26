На 87-м году закончилась жизнь одного из ярких политиков, бывшего президента Франции Жака Ширака. Зять политика Фредерик Сал-Бару сообщил о том, что бывший президент Жак Ширак угас сегодня утром в окружении близких. Кончина по его словам была спокойной.

Более десяти лет назад Ширак пережил инсульт, с того момента его несколько раз госпитализировали. ОН руководил страной в течение 12 лет. Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года. Образование получил в Парижском институте политических наук в 1954 году, а военную службу проходил в Алжире.

Политическую карьеру начал с должности аудитора в Государственной аудиторской палате. Позднее попал в аппарат правительства Жоржа Помпиду, который порекомендовал ему баллотироваться в парламент. В 1967 Ширак занял место депутата от департамента Коррез.

В 1974 году Ширак стал главой правительства и партии "Союз демократов в поддержку республики". С 1977 по 1995 год был мэром Парижа, а также дважды участвовал в президентских выборах (в 1981 и 1988 годах).

Президентом Ширак был избран в 1995 году. Он дал старт масштабным социальным преобразованиям. В 2002 году Ширак вновь одержал победу на президентских выборах, обогнав во втором туре голосования ультраправого кандидата Жана-Мари Ле Пена.

За годы правления Ширак проводил внешнюю политику, используя риторику "многополярного мира". Популярность среди населения ему принесла позиция в отношении начатой США в 2003 году войны на Ближнем Востоке. Ширак также провел ряд масштабных преобразований. Одним из которых стало сокращение президентского срока с семи до пяти лет.

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