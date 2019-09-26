Cпециалисты неоднократно предупреждают родителей о пагубном влиянии на адекватное восприятие детьми окружающего мира при слишком активном использовании гаджетов в повседневной жизни. Мальчики и девочки попадают в зависимость от гаджетов и это затрудняет их способность быстро реагировать на конфликтные ситуации,

а также интенсивность их общения с другими людьми.

Михаил Попов, являясь психологом семейного центра "Диалог", имеет огромный опыт в исследовании психики подростков и детей. Он считает, что игры с гаджетами не дают возможность ребенку лучше понять других людей.

Гаджеты не помогут детям решить конфликтные ситуации, отстаять свою позицию. В результате происходит задержка эмоционального и социального развития. По словам Попова, такой ребенок не может расстаться с любимыми устройствами ни на час, перестает слушать родителей и агрессивно реагирует на замечания. Психолог отметил и плюсы гаджетов – ребенок сидит дома и развивает навыки владения техническими устройствами, а не пропадает на улице в непонятных компаниях. Но при этом он перестает общаться с реальными людьми.

Родителям он советует составлять письменный договор с детьми о правилах пользования гаджетами. В него следует прописать права, обязанности и штрафные санкции за нарушение.

К процессу написания договора можно подойти с юмором, чтобы заинтересовать ребенка. Психолог также рекомендовал больше общаться с ребенком. "Расспрашивайте ребенка о делах в школе, о его друзьях, о планах на выходные и каникулы. Учитесь не только слушать, но и слышать ребенка", – отметил Попов. Он добавил, что как правило с проблемами детской зависимости от гаджетов к специалистам обращаются родители детей от семи до 15 лет. Ранее эксперт назвал естественными детские страхи темноты и высоты. По словам завотделом медицинской психологии РАМН Сергея Ениколопова, страхи эволюционно необходимы.

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