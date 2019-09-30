Образование/Карьера

В легкой и доступной форме организаторы курсов по бесплатному обучению взрослых любого возраста и уровня подготовки английскому языку планируют провести занятия для всех желающих на территории пяти московских парков. В арт-павильоне парка "Терлецкая дубрава" английский изучают взрослые. Педагог научит учеников не только читать и писать на иностранном языке, но и поставит правильное произношение.

Бесплатные уроки проводят по вторникам с 14:00 до 15:00 и с 15:00 до 16:00, а также по четвергам с 17:00 до 18:00 и с 18:00 до 19:00. Занятия идут круглый год. Освоить азы английского языка можно и в парке "Фили". В павильоне у главного входа каждый четверг с 14:00 до 16:00 проходят встречи языкового клуба. В Парке Горького подтянуть английский можно с преподавателями из Новой Зеландии и США. Встречи состоятся 11 и 25 октября в 19:30 в лектории в арке главного входа.

В Таганском парке организовали занятия для самых маленьких – "Английский вместе с мамой". Это новая авторская методика обучения для детей от двух до четырех лет. Уроки проводятся только на английском языке в музыкально-игровой форме. Прийти можно в понедельник, среду и пятницу, урок длится с 09:30 до 10:15. Занятия платные, они идут в течение всего года.

В саду имени Баумана также проходят уроки на постоянной основе. Для учеников младшего возраста есть детский клуб, занятия проводятся в здании администрации парка. Детей учат английской лексике и грамматике с помощью песен, игр, сказок и конкурсов. Взрослых ждут встречи языкового киноклуба. Программа основана на знаменитом американском сериале "Друзья".

12 московских парках подготовили осеннюю программу для гостей. Экскурсии и квесты будут продолжаться с сентября по ноябрь. В рамках программы "Московское долголетие" для горожан старшего возраста организовали программу к Международному дню пожилых людей, который отмечается во всем мире 1 октября. До 5 октября в 16 парках можно посетить спортивные тренировки, кинопоказы, уроки танцев, концерты, мастер-классы,, выставки и чаепития.

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