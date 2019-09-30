Здесь интересно

Наиболее красочные улицы и исторические места станут объектом для ознакомления гостей фестиваля по время предусмотренных программой прогулок 4-13 октября. Таких экскурсий будет тридцать в соответствии с планами организаторов фестиваля "Золотая осень". Все желающие смогут узнать о перипетиях судьбы, привычках и предпочтениях живших здесь людей – от царей до купцов, от монахов до литераторов. Прогулки запланированы по Никольской улице, Варварке, усадьбе Коломенское, саду "Эрмитаж" и другим местам. Экскурсии будут вести специалисты проекта "Гуляем по Москве".

4 октября участникам экскурсии "За парадными фасадами. Дворы Большой Дмитровки" предстоит увидеть настоящую старую Москву. Прогулка будет проходить вдоль стен Георгиевского монастыря. Гости узнают, чем он полюбился Романовым, а также смогут отыскать следы популярнейшей гостиницы XIX века, где останавливались Лев Толстой с супругой Софьей Андреевной.

Экскурсия, посвященная львам, пройдет 5 октября. 11 октября состоится прогулка по Никольской улице. Участникам расскажут, как учились студенты первого вуза страны, как печатали первую на Руси книгу и многое другое. На этой же экскурсии маршрут пройдет и по Варварке. Экскурсовод расскажет, где родился первый царь из рода Романовых, почему церкви и соборы строили только на правой стороне улицы и многое другое. В Коломенском 6 октября состоится путешествие в прошлое уникального комплекса, который веками служил усадьбой русских царей. На прогулке москвичи и гости города узнают, где прятал свою библиотеку Иван Грозный, о чем может рассказать Голосов овраг, кто такие кожерыжники и огуречные короли.

Кроме того, на фестивале "Золотая осень" пройдет более 450 кулинарных мастер-классов. Гостей познакомят с традиционными блюдами регионов, приготовят еду из советских пионерских лагерей, расскажут о меню Средневековья. Площадки появятся на Красной площади, площади Революции, площади Юности в Зеленограде, на улицах Перерве, Профсоюзной, Городецкой, Митинской,на Ореховом бульваре, на бульваре Дмитрия Донского и в других местах.

На первой откроются два кулинарных шале. В шале "Осенний китчинг" профессионалы поделятся рецептами фаршированных болгарских перцев с мясом и грибами, запеченных баклажанов с сыром и специями, медовых конфет с орехами и сухофруктами. В "Кухне регионов России" посетителей научат готовить дальневосточный салат с морскими деликатесами, кавказские пирожки с сыром, пирог с сибирскими ягодами, алтайскую медовую коврижку.

Всего на фестивале откроют свыше 1,5 тысячи площадок. Там можно будет приобрести фермерские продукты. Главная тема 2019 года – инновации в сельском хозяйстве. Для горожан привезут фермерские продукты, будут устраивать гастрономические шоу, экскурсии, концерты и спортивные игры. Самая большая площадка "Золотой осени" – на Красной площади. Там появятся русское поле, дикий сад, мельница, пастбище со скульптурами животных и даже пасека с настоящими ульями.

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