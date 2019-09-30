Автомагистраль

Началось размещение на московских светофорах информации с помощью табличек с QR-кодами. Теперь жители могут рассказать о проблеме, связанной с работой светофора, с помощью экрана мобильного телефона.

При считывании кода с экрана мобильного устройства открывается окно браузера с возможностью выбора причины обращения и полем для ввода комментария. Все сообщения сразу попадают в систему учета заявок и моментально принимаются в работу.

«Мы постоянно развиваем городские сервисы, связанные с работой нашей инфраструктуры, в частности, со светофорами. На светофорных колонках появились таблички с QR-кодом, с помощью которого жители могут в несколько кликов рассказать о проблеме. Например, если житель заметил неработающий светофор или у него есть предложения по изменению режима работы, ему достаточно будет отсканировать QR-код с помощью своего смартфона», - отметил заместитель руководителя Центра организации дорожного Правительства Москвы Дмитрий Горшков.

До конца 2019 года на столичных светофорах в зонах пешеходных переходов будет установлено более 14 тысяч информационных табличек, содержащих идентификационные данные, а также контактную информацию для обращения в ЦОДД.

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