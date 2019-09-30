Автомагистраль

Свыше 27 тысяч поездок в день пассажиры наземного городского транспорта Москвы оплачивают с помощью банковских карт и смартфонов с функцией бесконтактных платежей. Услуга уже доступна во всех автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Мосгортранса.

«Мы постоянно совершенствуем систему оплаты проезда – это делает проезд в наземном транспорте комфортнее для наших пассажиров. Чтобы воспользоваться услугой бесконтактной оплаты, нужно приложить банковскую карту или смартфон к валидатору, на котором изображены логотипы платежных систем. Сервис набирает популярность – каждый день им пользуются более 27 тысяч раз», – сказал директор Службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков.

Пассажиры могут воспользоваться услугой с помощью карт и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей – PayPass, payWave, Apple Pay, Google Pay, МИР и других. Стоимость проезда по банковской карте составляет 42 рубля – это на 13 рублей дешевле, чем билет у водителя. Контроль оплаты проезда привычный для пассажиров. Достаточно поднести карту или смартфон к устройству контроля – там отобразится отметка о валидации. При этом терминал контролера не взаимодействует с конфиденциальными данными карты.

Отметим, Мосгортранс ведет постоянную работу по упрощению оплаты проезда. Так, в Москве установили 15 малогабаритных автоматов по продаже билетов – их размещают на остановочных павильонах. С помощью таких аппаратов можно пополнить карту «Тройка», социальные карты школьника и студента, а также активировать удаленный платеж.

Справочно

Сегодня Мосгортранс обслуживает около 800 маршрутов автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев.

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