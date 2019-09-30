Будем здоровы

Медицинское противопоказание обнародовали недавно врачи в связи с опасностью длительного использования как проводных, так и беспроводных наушников. Эти устройства можно использовать не более двух-трех часов в день при громкости менее 80 децибелов, рассказал врач-сурдолог и оториноларинголог, специалист "Научно-клинического Центра оториноларингологии" ФМБА России Антон Мачалов.

По словам специалиста, "важно соблюдать гигиену слуха". В частности, он посоветовал "прослушивать музыку или вести диалог на "комфортной громкости". "Критичным уровнем воздействия считается 80 децибелов и длительное воздействие звука на слух", – подчеркнул медик.

Мачалов рекомендовал россиянам реже находиться в шумных местах, избегая длительного воздействия на органы слуха чрезмерно громких звуков. Если нахождение в таких местах неизбежно, следует использовать индивидуальные средства защиты, отметил эксперт. Он также призвал проверять состояние слуха раз в год и при наличии жалоб проконсультироваться со специалистами.

Ранее российские ученые доказали вредность смартфонов для детей. Исследование проводили специалисты из Института биохимической физики имени Эмануэля РАН. Они выяснили, что у использующих смартфоны детей замедлены простые слухо- и зрительно-моторные реакции. Кроме того, в 39,7% случаев у пользователей гаджетов было зарегистрировано увеличение показателя утомляемости, а в 50,7% – снижение работоспособности.

А сотрудники малазийского Perdana University назвали правила, которых стоит придерживаться, чтобы минимизировать риски для здоровья при использовании гаджетов. Так, при наборе текста лучше не печатать только большим пальцем, а задействовать при этом вторую руку. Смартфон желательно размещать на уровне груди, подбородка или глаз. За счет этого шея будет фиксироваться в естественном положении. При длительных разговорах предпочтение стоит отдавать наушникам.

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