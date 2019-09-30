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Персона
Девочка родилась в семье известного певца и актера Сегея Лазарева
Первый раз Сергей Лазарев рассказал журналистам о ее рождении и сообщил, что его дочку зовут Анна..
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери. По его словам, годовалую девочку назвали Анной. Сейчас она активно учится ходить и уже вовсю ползает. Он поделился, что пытается уделить ей как можно больше своего времени и покупает ей разные наряды.
Слухи о том, что у Лазарева родилась дочь, появились в конце мая 2019 года. Тогда в СМИ активно обсуждали рождение второго ребенка у Лазарева. В беседе с "Комсомольской правдой" он рассказывал, что был возмущен подобной информацией и отмечал, что это уже не первые выдумки о его личной жизни.
У Сергея Лазарева это уже второй ребенок. Он также воспитывает четырехлетнего сына Никиту..
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