версия для печати

Происшествия

Самокат не устоял против иномарки

Фото: Агентство "Москва"

Самокат не устоял против иномарки

M24.ru 30 сентября 2019г., 15:57

Авария произошла в северном районе рядом с Алтуфьевским шоссе.

.

На севере Москвы произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Camry и пешехода на самокате.

Авария произошла на пешеходном переходе в районе дома 16 на Алтуфьевском шоссе.

На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее водитель автомобиля Skoda сбил мужчину, ехавшего на самокате, в столичном районе Отрадное.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Происшествия»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   