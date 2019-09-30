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Происшествия
Самокат не устоял против иномарки
Авария произошла в северном районе рядом с Алтуфьевским шоссе..
На севере Москвы произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Camry и пешехода на самокате.
Авария произошла на пешеходном переходе в районе дома 16 на Алтуфьевском шоссе.
На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее водитель автомобиля Skoda сбил мужчину, ехавшего на самокате, в столичном районе Отрадное..
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