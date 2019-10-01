Оформление договоров провели все жильцы пятиэтажки в районе Очаково-Матвеевское в соответствии с программой реновации. Переезд ожидает 53 семей.

Пятиэтажка располагается на улице Наташи Ковшовой, доме 3. Жильцам предложили квартиры в доме 11 по улице Матвеевской. Старое жилье снесут после того, как городом будет принято решение о выводе из эксплуатации отселенного дома.

Ранее в столичном районе Люблино приступили к строительству жилого дома на 324 квартиры по программе реновации. Закончить работы планируют в 2021 году.

В районе Проспект Вернадского началось переселение дома 60 на улице Лобачевского по программе реновации. Это уже десятая пятиэтажка, участвующая в программе реновации в районе.

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