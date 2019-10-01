Происшествия

Двое неизвестных повредили имущество и избили одного из посетителей в ресторане на улице Свободы в Москве.

У одного из напавших в руках был предмет, похожий на автомат. При этом стрельбы не велось.

После нападения оба злоумышленника скрылись, пострадавшего госпитализировали. Сейчас полиция проводит проверку инцидента

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