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Происшествия
Ресторан в Москве пострадал от погрома
Телесными повреждениями и погромом закончилось посещение ресторана двумя неизвестными..
Двое неизвестных повредили имущество и избили одного из посетителей в ресторане на улице Свободы в Москве.
У одного из напавших в руках был предмет, похожий на автомат. При этом стрельбы не велось.
После нападения оба злоумышленника скрылись, пострадавшего госпитализировали. Сейчас полиция проводит проверку инцидента.
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