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Происшествия

Ресторан в Москве пострадал от погрома

Фото: depositphotos/blinow61

Ресторан в Москве пострадал от погрома

M24.ru 01 октября 2019г., 11:05

Телесными повреждениями и погромом закончилось посещение ресторана двумя неизвестными.

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Двое неизвестных повредили имущество и избили одного из посетителей в ресторане на улице Свободы в Москве.

У одного из напавших в руках был предмет, похожий на автомат. При этом стрельбы не велось.

После нападения оба злоумышленника скрылись, пострадавшего госпитализировали. Сейчас полиция проводит проверку инцидента

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