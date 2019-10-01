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Происшествия
Полтора килограмма мефедрона изъяли в столице полицейские
По подозрению в сбыте мефедрона задержан человек на востоке Москвы..
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Полицейские остановили машину с 29-летним приезжим на шестом километре МКАД.
В ходе досмотра автомобиля в салоне и багажнике были обнаружены полиэтиленовые свертки с неизвестным веществом.
В результате экспертизы оказалось, что изъятое является наркотическим средством – мефедроном. Возбуждено уголовное дело.
26 сентября при осмотре транспортного средства на востоке Москвы правоохранители нашли более 230 граммов героина..
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