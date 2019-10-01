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Происшествия

Полтора килограмма мефедрона изъяли в столице полицейские

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полтора килограмма мефедрона изъяли в столице полицейские

M24.ru 01 октября 2019г., 13:03

По подозрению в сбыте мефедрона задержан человек на востоке Москвы.

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Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Полицейские остановили машину с 29-летним приезжим на шестом километре МКАД.

В ходе досмотра автомобиля в салоне и багажнике были обнаружены полиэтиленовые свертки с неизвестным веществом.

В результате экспертизы оказалось, что изъятое является наркотическим средством – мефедроном. Возбуждено уголовное дело.

26 сентября при осмотре транспортного средства на востоке Москвы правоохранители нашли более 230 граммов героина.

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