Аналитический прогноз со стороны администрации президента позволяет понять, что потрясений в нефтяной отрасли не ожидается. Руководитель администрации президента Кирилл Молодцов сообщил об этом в кулуарах.

Очевидно позитивное влияние формирующихся общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза. Положительными факторами являются: рост рынка, снижение себестоимости за счет интеграции, соответственно рост конкурентоспособности нашей продукции.

Молодцов также отметил, что сейчас нефтяная отрасль "чувствует себя устойчиво", получая необходимые объемы инвестиций. Ранее в Минфине РФ оценили возможный урон от падения нефти до 10 долларов за баррель.

По данным ведомства, в этом случае казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов. Более того, если российская нефть марки Urals подешевеет до 10 долларов и останется на этом уровне в течение десяти лет, бюджет потеряет 70% годового ВВП. Эксперты считают такой сценарий маловероятным, но советуют его учитывать.

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