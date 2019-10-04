Мода/Шоппинг

Цветы с резким запахом не советуют выбирать для педагогов на День учителя. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова уточнила, что как правило это большие и крупные лилии.

Если букет будет стоять в классе, это может негативно отразиться на аллергиках, объяснила она. По словам Сафроновой, чаще всего к этому празднику в России покупают розы.

Она назвала их "беспроигрышным вариантом" в любой ситуации.

Эксперт по этикету Элеонора Басманова посоветовала соблюдать цветочный этикет. В частности, не стоит покупать гвоздики, а также белые или фиолетовые цветы педагогам в возрасте. Последние считаются траурными, пояснила она.

Для молодых женщин подойдут цветы нежных и светлых оттенков, добавила специалист. Басманова напомнила, что пестрые цветы – "универсальные", поэтому их можно дарить всем. Букет из конфет или фруктов тоже приемлем, отметила она.



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