Автомагистраль

Понедельник 7 октября стал первым днем работы только что запущеных выделенные полос в Москве. Они появились на улице Новослободской, Краснодарской, Марксистской и Маршала Шестопалова. Их можно встретить только там, где городскому транспорту мешали заторы. Без задержек поехали автобусы и троллейбусы по 25 маршрутам.

Выделенная полоса на улице Новослободской (от улицы Лесной до Вадковского переулка и в обратном направлении) будет протяженностью 600 метров; на улице Краснодарской (от улицы Цимлянской до Тихорецкого бульвара в сторону бульвара) – 300 метров; на улице Маршала Шестопалова (от улицы Москворечье до дома 26, корпус 1 по Каширскому шоссе в сторону шоссе) будет протяженностью 500 метров; на улице Марксистской (от переулка Маяковского до Таганской площади по направлению в центр) – 400 метров.

В августе в Москве заработали две новые выделенные полосы. Одна из них располагается на улице Александры Монаховой, другая – на Волгоградском проспекте.

Протяженность новых выделенных полос составляет восемь километров. По этим направлениям курсируют 32 маршрута. До конца года в Москве организуют еще девять выделенных полос. Семь из них будут длиной не более одного километра. Выделенки появятся на улицах Красного маяка, Самотечной, Минской, Яузской и на ряде дорог. Кроме того, в августе в Москве заработали две новые выделенные полосы. Одна из них располагается на улице Александры Монаховой, другая – на Волгоградском проспекте.



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