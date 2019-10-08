Московская сцена

Московских меломанов ждет выступление одного из самых самобытных оркестров не только Санкт-Петербурга, но и страны - Российского рогового оркестра (основатель и художественный руководитель – Сергей Поляничко). Коллектив, c 2006 г. занимающийся возрождением жанра русской роговой музыки, это 17 музыкантов - и 106 инструментов ручной работы с диапазоном в 4 октавы, уникальных по тембру, воссозданных в мастерской Центра роговой музыки благодаря сохранившимся образцам XIX века. В концерте также примет участие Fortress Brass Quintet (США) – давний друг фестиваля, ансамбль, объединяющий известных концертирующих солистов, успешно совмещающих исполнительскую практику с преподавательской деятельностью. В его составе – специалисты ведущих университетов США: художественный руководитель Пауль Брэдли Ульрих (труба), Эрик Йейтс (труба), Джон Макгуайр (валторна), Брэдли Кернс (тромбон) и Майкл Данн (туба).

18 октября в Малом зале консерватории выступит Брасс-ансамбль оркестра musicAeterna – группа исполнителей на медных духовых инструментах одного из самых амбициозных оркестров современности, созданного Теодором Курентзисом. В концерте также примет участие известнейший немецкий трубач Маттиас Хёфс, солист прославленного ансамбля German Brass. В программе – произведения Баха, Вагнера, Верди, Мишеля Леграна, Вацлава Трояна и Чака Манджони в аранжировках Маттиаса Хёфса, Дж. Лоуренса, Андрея Салтанова и Александра Эрбриха-Кроуфорда. Перед концертом в верхнем фойе МЗК пройдет традиционная выставка медных музыкальных инструментов.

24 октября поклонники медного духового искусства вновь встретятся в Малом зале консерватории. Владислав Лаврик и Тульский филармонический оркестр продолжат представление публике участников и лауреатов XVIМеждународного конкурса им. П.И. Чайковского. В программе концерта выступят Алексей Лобиков (тромбон), Фёдор Шагов (туба), Жасулан Абдыкалыков (труба), Сергей Елецкий (кларнет).

27 октября в Камерном зале Московской филармонии – традиционное выступление ансамбля «Брасс-солисты России» под руководством Владислава Лаврика. Это ансамбль лучших исполнителей на медных духовых инструментах, которые являются солистами ведущих оркестров России. Музыканты ежегодно собираются, чтобы дать концерт на Международном музыкальном фестивале духового искусства, и исполняют уникальную программу. В ней прозвучат произведения мировой классики в переложении для брасс-квинтета. В концерте также примут участие Брасс-ансамбль Российского национального молодёжного симфонического оркестра, Лина Вартанова (скрипка), Рамиль Ахмадулин (тромбон) и Карина Шагова (фортепиано).

Еще один частый гость фестиваля – артист, чье имя не нуждается в представлении, мэтр саксофона Игорь Бутман. 29 октября в Концертном зале «Зарядье» он выступит вместе с Тульским филармоническим оркестром и Владиславом Лавриком.

3 ноября вот уже несколько лет подряд друзья фестиваля собираются в Большом зале консерватории. В этом году в концерте, завершающем московскую часть форума, примет участие один из самых харизматичных музыкантов своего поколения – Александр Князев. В его исполнении прозвучат шедевры «золотого» виолончельного репертуара - Andante cantabile для виолончели с оркестром Петра Ильича Чайковского и Первый виолончельный концерт Камиля Сен-Санса. Художественный руководитель фестиваля Владислав Лаврик по обыкновению выступит сразу в двух ипостасях – заняв место за пультом Государственного академического симфонического оркестра имени Е.Ф. Светланова и исполнив сольную партию в Концерте для трубы с оркестром Александра Арутюняна. Завершит программу вечера «Поэма экстаза» Александра Скрябина.

В этом году Brass days проходят уже в девятый раз и продлится до 7 ноября. Помимо московских мероприятий, в фестивальном маршрутном листе - выступления в Туле, Уфе и Оренбурге. Важное место в программе фестиваля занимают также мастер-классы ведущих исполнителей и педагогов.

Подробная программа на http://brassdays.com

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