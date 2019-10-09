В качестве чтецов выступят Хабенский и Цыпкин 17 октября перед слушателями их очередной программы "БеспринцЫпные чтения". Это будет уже третий сборник рассказов Александра Цыпкина с интригующим названием "Девочка, которая всегда смеялась последней".

В книгу войдут как уже ставшие известными после "БеспринцЫпных чтений" рассказы "Снег", "Мадо" и "Не скажу", так и новые произведения. К этому событию приурочен выход новой программы чтений с участием Константина Хабенского и Александра Цыпкина.

Дуэт двух известных людей сложился на творческой основе, актер и писатель начали осуществлять свой замысел в 2016 году. В общей сложности они приняли участие в пятидесяти чтениях в различных странах мира. Грустные и веселые истории автора были собраны в три разные программы. И вот – очередная премьера.

"Я всегда подчеркивал, что "БеспринцЫпные чтения" ближе по духу к рок-концерту, чем к театральной постановке, поэтому для нас новая программа – это скорее концерт к выходу нового альбома. Как и рок-группы в таких ситуациях, мы исполним ряд хитов и ряд рассказов из нового альбома, ну, точнее, книги. Разве что хиты прочтем те, которые ранее на наших с Константином Юрьевичем вечерах не звучали.

Как и всегда, будет коктейль из драмы и комедии, и вот про смешной рассказ хочу сказать отдельно. Наконец я дозрел до сатиры в стиле Салтыкова-Щедрина. Новый рассказ "Трагическое недоразумение" стал достойной заменой гомерическому "Святому Валерию", и вновь Константин Юрьевич сделал из истории целый спектакль", – рассказал Цыпкин.

Александр Цыпкин – один из самых необычных литературных и театральных дебютов за последнее время в России. Дебютировав в 2015 году, он выпустил два сборника рассказов – "Женщины непреклонного возраста" и "Дом до свиданий", – ставших бестселлерами. Один из них в 2018-м вошел в топ-10 российских книжных магазинов наряду с произведениями Олдоса Хаксли, Виктора Пелевина и Джорджа Оруэлла.

Совокупный тираж двух книг составил уже более 200 000, моментально занял первое место и продолжает оставаться на лидирующих позициях в ряде российских рейтингов. Рассказы Александра Цыпкина переведены на английский, французский, немецкий, латышский и китайские языки. Прозу, помимо самого автора, читают со сцены Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунйте, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Михаил Горевой, Полина Толстун, Дмитрий Чеботарев, Петр Семак, Катерина Шпица и другие артисты.

Вечера под названием "БеспринцЫпные чтения", в которых принимают участие как сам автор, так и ряд известных российских писателей, проходят с аншлагами в ведущих московских театрах, а также на площадках Лондона, Парижа, Тель-Авива, Нью-Йорка, Вашингтона, Торонто, Женевы, Берлина и других городов.

Когда: 17 октября, 20:00

Где: ММДМ

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