Московская сцена

Правительство Москвы пригласило жителей столицы приглашены на фестиваль актуальной классики re:Formers. C 1 ноября по 5 декабря организаторы фестиваля познакомят зрителей в различными видами искусств.

"В этом году мы хотим показать все возможные сочетания разных видов искусств, у нас будет не только музыка-театр, но и музыка-перформанс, музыка-живопись, музыка-слово, музыка-видео", – сообщили организаторы фестиваля.

Мероприятие отроется концертом пианистки из Сингапура Маргарет Ленг Тан в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории. Важное событие фестиваля – музыкальный марафон с несколькими концертами продолжительностью 50 минут в Музее Скрябина, который состоится 24 ноября.

В концертном зале "Зарядье" 29 ноября писательница Людмила Улицкая прочтет свои произведения под аккомпанемент пианистки Полины Осетинской. Завершится фестиваль 5 декабря концертом Московского камерного ансамбля Musica Viva под управлением Александра Рудина.

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