Будем здоровы

Психологи работают 10 октября в качестве специалистов медицинской службы в области психологии анонимным образом. Психотерапевты и психиатры на общегородском мероприятии, посвященном празднованию Всемирного дня психического здоровья обеспечат для москвичей 10 октября анонимные и бесплатные консультации психологов.

У жителей столицы появится уникальная возможность познакомиться с самыми интересными проектами в области психопрофилактики и психопросвещения, такими как «Сказать не могу молчать», «Только без паники», «Рацион жизни», «Клиника памяти» и другими.



Ежегодно 10 октября при поддержке ВОЗ в мире отмечается День психического здоровья. Его цель - повысить информированность всех слоев населения в вопросах профилактики и лечения психических расстройств и заболеваний. Задача - обеспечить популяризацию и доступность психиатрической помощи, найти пути преодоления такого явления как стигматизация психиатрии.



В этот день в уникальном пространстве конгрессно-выставочного центра «Дом на Брестской» опытные врачи и психологи известных московских специализированных клиник ответят на самые актуальные вопросы.



В течение дня для гостей будет доступна анонимная и бесплатная консультативная помощь психологов, психотерапевтов, психиатров. Также гости смогут увидеть театральный перфоманс, посетить увлекательные мастер-классы по арт-терапии. Важную и полезную информацию можно будет узнать, став слушателями и участниками психообразовательных семинаров на актуальные темы.

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