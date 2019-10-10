Автомагистраль

Принято решение об ограничении движения транспорта до 28 февраля 2020 года при перемещении по Аминьевскому шоссе. Причиной этому стало строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.



Информация на эту тему поступила из информационного центра транспортного комплекса Москвы.



Ограничение движения в связи со строительством Третьего пересадочного контура метро (БКЛ - прим.) на Аминьевском шоссе действует с 14 октября 2019 года до 28 февраля 2020 года на участке: Аминьевское шоссе в районе вл. 2 (три полосы с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений и перепуска движения на встречное направление).



Движение на указанном участке ограничено круглосуточно.

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