Образование/Карьера

Форум "Молодой предприниматель Москвы" организован для желающих работать в сфере бизнеса начнется 12 октября. Это второй по счету масштабный молодежный форум в рамках проекта «Бизнес-Уикенд» для школьников, студентов колледжей и ВУЗов, делающих свои первые шаги в бизнесе или пока еще мечтающих об этом.

Участие в форуме бесплатное – регистрация по ссылке https://forum.molpred.moscow/

С 12:00 до 21:00 участников ждет:

- насыщенная образовательная программа

- битва проектов за звание лучший StartUp

- известные спикеры и популярные блогеры

- отраслевые сессии (Beauty, Food, Fashion, Design, Star-Up)

- выступления звезд: Елена Темникова, Rauf&Faikи мега-популярная звезда, чье имя пока еще держится в строгом секрете.

Старшеклассники и студенты, которые только начинают свой путь в постижении бизнес-науки, узнают пять стадий развития любого проекта – включая идею, маркетинг, формирование команды, календарный план и бюджетирование. Знаниями по каждому из пунктов с ребятами поделятся директор по развитию бренда BlackStar Александр Гагиев, Президент «Содружества Организаций по Развитию Бизнеса» и ведущий маркетинговый эксперт в России Вадим Ширяев, основатель Института публичных выступлений и конфликтологии Ирина Баржак и т.д. По итогам прохождения треков участники создадут анкету своих проектов и смогут побороться с ней за участие в бизнес-акселераторе.

При этом ребята, уже работающие над своими стартапами, смогут принять участие в конкурсе StartupBattle – для этого до 10 октября требуется заполнить онлайн-заявку с описанием проекта на сайте форума https://forum.molpred.moscow. Для очного этапа жюри отберет 10 наиболее интересных проектов, из которых прямо на форуме независимые участники и объективные эксперты определят сильнейших.

Самых активных участников с лучшими проектами ждут достойные призы – сертификат на обучение по программе МВА Intensive, место в коворкинге от «Малого Бизнеса Москвы», AppleiPadMini, а также возможность сразу попасть в акселератор легендарного «Бизнес-Уикенда».

Форум пройдет на новой современной event-площадке – MainStage (ул. Шарикоподшипниковская 13/33, м. Дубровка / м. Волгоградский проспект)

Регистрация участников с 12:00 до 13:00.

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