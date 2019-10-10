На сегодняшний день в столице завершено благоустройство 139 парковых и озелененных территорий, на которых уже создано и обновлено 279 детских площадок.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы.

На территории усадьбы Люблино в ходе благоустройства сделали шесть детских площадок, где найдется место детям от 0 до 6 лет, есть площадки и для детей старше 6 лет. Помимо этого, одна площадка оборудована специально для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«По просьбам местных жителей их сделали в непосредственной близости от жилых домов. К тому же, после проведенных работ количество игровых зон увеличилось с 4 площадок до 6. Среди них следует отметить одну площадку, на которой установлен необычный игровой комплекс. Этот элемент будет интересен детям всех возрастов – это большая интерактивная арка, в которую встроено 10 разнообразных игр», - рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

В Восточном административном округе, в рамках благоустройства Детского Черкизовского парка проведена реконструкция двух площадок, а на третьей идет ремонт покрытия. Одна из них превратилась в тематическую площадку «Путешествия». Также на востоке, в сквере на ул. Краснобогатырская, вл. 21 создана детская площадка со стенкой для скалолазания, качелями и детским комплексом с горкой.

В Южном административном округе Москвы в благоустроенном Яблоневом саду создали детскую площадку с комплексом из канатов и стенкой для лазания.

За последние 3 года в городских парках, скверах, рекреационных зонах и парках по месту жительства создано и обновлено около 500 детских площадок. В 2016 году обновили и обустроили 130 детских площадок, в 2017 году — 174 площадки, в 2018 году — 168 площадок.

По состоянию на сегодняшний день в 2019 году создано и обновлено 279 детских площадок:

- ЦАО – 21 шт., площадью 6,9 тыс. кв.м;

- САО – 12 шт., площадью 4,2 тыс. кв.м;

- СВАО – 12 шт., площадью 5,2 тыс. кв.м;

- ВАО – 28 шт., площадью 11,5 тыс. кв.м;

- ЮВАО – 24 шт., площадью 7,1 тыс. кв.м;

- ЮАО – 20 шт., площадью 4,7 тыс. кв.м;

- ЮЗАО – 87 шт., площадью 35,1 тыс. кв.м;

- ЗАО – 14 шт., площадью 3,8 тыс. кв.м;

- СЗАО – 26 шт., площадью 4,8 тыс. кв.м;

- ЗелАО – 19 шт., площадью 5,2 тыс. кв.м;

- ТиНАО – 16 шт., площадью 3,7 тыс. кв.м.

По завершении работ 2019 года таких объектов будет насчитываться уже почти 800. Их общая площадь составит более 200 тысяч квадратных метров.



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