Автомагистраль

На шести улицах рядом с главным зданием МГУ изменили скоростной режим движения транспорта. Там же появились "лежачие полицейские". На улицах можно ездить с максимальной скоростью 20 километров в час. Раньше на дорогах рядом с МГУ допускалась скорость движения транспорта 40 километров в час.

На Воробьевых горах расположены учебные и жилые корпуса университета, на улицах гуляет большое количество москвичей и гостей столицы, в том числе студенты и преподаватели вуза. При этом автомобилисты и мотоциклисты часто превышают здесь допустимую скорость, что приводит к авариям. Для безопасности пешеходов мы решили снизить скорость движения транспорта на 20 километров в час.

Новые ограничения действуют на улицах Менделеевской, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского и на участке Университетской площади – от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта.

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