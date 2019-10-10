Здесь интересно

Гостям фестиваля «Золотая осень» предложат попробовать различные сорта сыра, меда, а также необычные продукты и блюда из различных регионов России.

«В первую очередь «Золотая осень» - это праздник для гурманов.

В гастрономической программе самые вкусные и необычные продукты и блюда, которыми славятся российские регионы. Так, на Красной площади в шале Дальнего востока можно приобрести шесть сортов меда, кедровые орешки, натуральные сиропы из клюквы, брусники, облепихи, шиповника и малины (их добавляют в чай и используют для приготовления вкуснейших морсов), а также дальневосточный гастрономический специалитет - папоротник Орляк, который по вкусу похож на грибы. Из него получаются очень вкусные салаты и супы», - отмечается в материале.



Также можно попробовать ягоды амурского бархата и лимонника, а также орловские яблоки, вологодское масло и другие молочные продукты, кебабы из дагестанской баранины, сибирские рыбные копчености.



«Не меньший выбор ждет гостей и в ресторанных шале. К примеру, в шале Тамбовской области предлагают пичаевскую тыкву с мясом (кусочки тыквы с говядиной, которую тушат порядка 17 часов), тамбовский окорок с соусом из лесных ягод, тыквенный суп с ревенем и корицей и нелепуху (картофель в мундире) с солеными огурцами. А на сладкое - мичуринские яблоки, запеченные с медом, клюквой и орехами, и смородиновый взвар. В шале Карелии пирожки-«калитки» с картофелем и пшенкой. Татарская кухня представлена эчпочмаком с курицей, пловом, мантами с говядиной и тыквой. А запить это разнообразие предлагают айраном или казан-чаем с молоком и специями», - добавили в оргкомитете.

На площади Революции будут представлены фермерские сыры. В шале «Святозерские сыры» можно будет попробовать «Рязанский трюфель» - это небольшие сырные шарики в обсыпке из перца. Здесь же предлагают сырные пирамидки «Черный лес» - мягкий сыр с белой плесенью, изготовленный из козьего молока, а также «Рязанский камамбер» - мягкий сыр с грибными нотками. В меню также «тыквонад» и «тыквейн» - концентрированные тыквенные сиропы для приготовления полезных прохладительных и горячих напитков, сладостей и выпечки.



Сразу на трех площадках (ул. Городецкая, ул. Святоозерская и Ореховый бульвар) гостям предлагают копченую рыбу из северных регионов России.



О пользе козьего молока знают все. На площадке «Золотой осени» на ул. Профсоюзная вы найдете самый большой выбор продуктов на его основе: козий сыр «Соло» с прованскими травами, приготовленный по старинному итальянскому рецепту, йогурты из козьего молока - сливочные и с джемом, сметану на сливках из козьего молока и много другое. Также на этой площадке можно приобрести разнообразные адыгейские сыры, необычный сыр «Каприно» в листе грецкого ореха. А еще - протертые свежие и сушеные ягоды, соленые и сушеные грибы, разнообразные чайные смеси и травяные сборы. Ценителям необычных сыров стоит заглянуть и на площадь Славы: здесь гостям предлагают козий сыр с трюфелем и лавандовый козий сыр.



«Золотая осень» проходит с 4 по 13 октября на более чем полутора тысячах площадок по всему городу.

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