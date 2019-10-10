Личный бюджет

Тематические фотооткрытки, посвященные Всемирному Дню почты, посетители павильона Московских центральных диаметров (МЦД) смогут бесплатно отправить в любую точку мира.



В павильоне МЦД работает фотокомната, где можно создать уникальные фотооткрытки: с одной стороны – фотоснимок в стиле рекламной кампании МЦД, а с другой – открытка, где можно указать адрес получателя и отправителя.

Ко Всемирному Дню почты мы разработали эксклюзивный дизайн открытки с изображением почтового голубя, такую оригинальную фотооткрытку будет приятно получить не только жителям нашей страны, но и иностранным гражданам.

Проект реализован совместно с «Почтой России». За время работы павильона было отправлено более 7 тыс. открыток. «Самой «трогательной» стала фотооткрытка молодой пары и их новорожденного ребенка, так они отправили первое фото внука своей бабушке в Чили.

Среди фотооткрыток с дизайном ко Всемирному Дню почты также будет выбрана самая оригинальная, ее автор получит подарок от павильона – брендированный зонт с логотипом МЦД. За время работы павильон стал популярным местом и у иностранных туристов.

За девять месяцев работы здесь побывали представители Франции, Англии, США, Армении, Казахстана, Украины, Испании, Италии, Великобритании, Китая, Индии и других стран. Всего за девять месяцев работы в павильоне побывали представители более 100 стран.



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