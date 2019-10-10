Автомагистраль

Завершено бетонирование плиты пролетного строения разворотной эстакады транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Мы завершили бетонирование плиты пролетного строения разворотной эстакады транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе – рассказал руководитель департамента. – В настоящее время ведется бетонирование барьерных ограждений, подготовительные работы для установки опор наружного освещения.

Строящаяся разворотная эстакада (Э2) обеспечит движение автотранспорта по двум полосам с внутренней стороны МКАД на внешнюю, протяженность 420 метров.

Работы ведутся на всех сооружениях транспортной развязки.

Напомним, проектом предусмотрено:

- строительство трех эстакад: боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижской железной дорогой и Волоколамским шоссе (Э1) – 210 метров; разворотная эстакада (Э2) с внутренней стороны МКАД на внешнюю – 420 метров; направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра (Э3) – 507 метров.

- строительство боковых проездов вдоль МКАД – 2,8 километра;

- строительство и реконструкция съездов с транспортной развязки – 2,4 километра;

- реконструкция Волоколамского шоссе – 600 метров;

- строительство бокового проезда Волоколамского шоссе и местных проездов – 600 метров;

- реконструкция эстакады (Э4) на МКАД – 90 метров.

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