Происшествия

Полицией ТиНАО возбуждено уголовное дело из-за неисполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней жительницы ближнего зарубежья по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию пятилетнего ребенка (статья 155 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При посещении стоящей на профучете семьи сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних обнаружили пятилетнего мальчика в социально-опасной для его жизни и здоровья ситуации. Его мать в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На место прибыла скорая помощь, которая диагностировала ребенку острую вирусную инфекцию. Мальчика доставили в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Выяснилось, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

При этом она продолжила вести асоциальный образ жизни: злоупотреблять алкоголем, оставляя ребенка без еды и средств к существованию.

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