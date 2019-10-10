Происшествия
Родителями не рождаются. Ими становятся.
К уголовной ответственности привлекают женщину в ТиНАО по причине уклонения от ответственности и пренебрежения родительскими обязанностями..
Полицией ТиНАО возбуждено уголовное дело из-за неисполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней жительницы ближнего зарубежья по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию пятилетнего ребенка (статья 155 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
При посещении стоящей на профучете семьи сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних обнаружили пятилетнего мальчика в социально-опасной для его жизни и здоровья ситуации. Его мать в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.
На место прибыла скорая помощь, которая диагностировала ребенку острую вирусную инфекцию. Мальчика доставили в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Выяснилось, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
При этом она продолжила вести асоциальный образ жизни: злоупотреблять алкоголем, оставляя ребенка без еды и средств к существованию..
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