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Московская сцена

В Москве открывается выставка испанских художников

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве открывается выставка испанских художников

M24.ru 10 октября 2019г., 15:45

Испанскую живопись, графику и скульптуру увидят москвичи в составе экспозиции Музея русского импрессионизма.

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В Музее русского импрессионизма открылась выставка испанских художников. Испанская экспозиция погружает посетителей в атмосферу XIX-XX веков. Гости познакомятся с художниками Пере Видал де Соларес, Мариано Фортуни, Адольфо Гиард, Рамон Казас, Сантьяго Русиньоль и другими не менее известными творцами.

Директор испанского фонда Aurea Cultura i Art Чаро Санхуан рассказала, что на выставке четко просматриваются взаимоотношения испанского искусства с импрессионизмом.

Организаторы выставки подготовили для посетителей около 60 живописных работ, которые представлены из 14 ведущих испанских музеев и частных коллекций. Экспозицию дополняет графика и скульптура Рикарда Гино. Увидеть работы зарубежных художников можно до 26 января 2020 года.

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