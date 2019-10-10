Московская сцена

В Музее русского импрессионизма открылась выставка испанских художников. Испанская экспозиция погружает посетителей в атмосферу XIX-XX веков. Гости познакомятся с художниками Пере Видал де Соларес, Мариано Фортуни, Адольфо Гиард, Рамон Казас, Сантьяго Русиньоль и другими не менее известными творцами.

Директор испанского фонда Aurea Cultura i Art Чаро Санхуан рассказала, что на выставке четко просматриваются взаимоотношения испанского искусства с импрессионизмом.

Организаторы выставки подготовили для посетителей около 60 живописных работ, которые представлены из 14 ведущих испанских музеев и частных коллекций. Экспозицию дополняет графика и скульптура Рикарда Гино. Увидеть работы зарубежных художников можно до 26 января 2020 года.

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