Московская сцена
В Москве открывается выставка испанских художников
Испанскую живопись, графику и скульптуру увидят москвичи в составе экспозиции Музея русского импрессионизма..
В Музее русского импрессионизма открылась выставка испанских художников. Испанская экспозиция погружает посетителей в атмосферу XIX-XX веков. Гости познакомятся с художниками Пере Видал де Соларес, Мариано Фортуни, Адольфо Гиард, Рамон Казас, Сантьяго Русиньоль и другими не менее известными творцами.
Директор испанского фонда Aurea Cultura i Art Чаро Санхуан рассказала, что на выставке четко просматриваются взаимоотношения испанского искусства с импрессионизмом.
Организаторы выставки подготовили для посетителей около 60 живописных работ, которые представлены из 14 ведущих испанских музеев и частных коллекций. Экспозицию дополняет графика и скульптура Рикарда Гино. Увидеть работы зарубежных художников можно до 26 января 2020 года..
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