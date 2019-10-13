Новости Москва Инфо

Жертвой енота-громилы стал один московских кафетериев. Зверь устроил настоящий погром на улице Шаболовка.

Хорошо, что у этого заведения есть свой Instagram-аккаунт и благодаря ему теперь вся Москва знает о случившемся.

Пушистый объект оказался довольно капризен. Енот разбросал на полу печенье, салфетки и испугал сотрудников.

"Утром животное украло почти пачку печенек. Как он попал в район Шаболовки, тем более в кафе – остается загадкой. Официант-полицейский с этим разобрался и посадил в нашу тюрьму. В ней наш герой ожидал дальнейшую участь, пока мы не решили забрать его к себе домой до обнаружения хозяина", – указано в сообщении.

Работники кафе через социальные сети разыскивают его хозяина.

Несколькими днями ранее в Петровско-Разумовском проезде сотрудники МЧС пытались снять с дерева енота. Спасателей вызвали местные жители. Они заметили на дереве на высоте третьего этажа животное, которое не могло самостоятельно спуститься вниз. Подразделения прибыли, обследовали дерево вдоль и поперек, но никого не нашли. Зверек не стал дожидаться помощи и сбежал. Оставив на память лишь фотографии.

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