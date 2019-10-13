Новости Москва Инфо

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График движения поездов был нарушен
Еще один сбой произошел на оранжевой линии метро..
Инцидент случился в метрополитене на оранжевой ветке. Небольшой сбой в движении поездов завершился несчастным случаем. Нарушение в графике движения поездов и в расписании ничто по сравнению с тем, что случилось потом.
Пассажиров пришлось высадить из вагонов на станции "Проспект Мира". Весь состав убрали со станции. Причиной стала необходимость произвести проверку по подозрению на сбой системы кондиционирования в одном из вагонов.
О дальнейших событиях в связи с этим инцидентом рассказали
сотрудникам СМИ представители пресс-службы метрополитена. Следствием этого стал
тот факт, что несколько поездов на какое-то сремя снизили скорость для
соблюдения интервала.
Сейчас движение на линии восстановлено в полном объеме.
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