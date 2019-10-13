Новости Москва Инфо

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График движения поездов был нарушен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения поездов был нарушен

M24.ru 13 октября 2019г., 16:10

Еще один сбой произошел на оранжевой линии метро.

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Инцидент случился в метрополитене на оранжевой ветке. Небольшой сбой в движении поездов завершился несчастным случаем. Нарушение в графике движения поездов и в расписании ничто по сравнению с тем, что случилось потом.

Пассажиров пришлось высадить из вагонов на станции "Проспект Мира". Весь состав убрали со станции. Причиной стала необходимость произвести проверку по подозрению на сбой системы кондиционирования в одном из вагонов.

О дальнейших событиях в связи с этим инцидентом рассказали сотрудникам СМИ представители пресс-службы метрополитена. Следствием этого стал тот факт, что несколько поездов на какое-то сремя снизили скорость для соблюдения интервала.
Сейчас движение на линии восстановлено в полном объеме.

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