Новости Москва Инфо

Автомобилисты должны обратить внимание на то, что в Северном тоннеле ограничено движение транспорта на период с октября до декабря. Необходимость использования таких мер связана с проведением работ с инженерными сетями.

В Северном тоннеле, который связывает Батайскую и Курскую улицы, будут перекрывать движение. Водители не смогут проехать по тоннелю с 01:30 до 05:30 16, 17, 20, 23, 24, 27 и 30 октября, а также 2, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 21 ноября.

Водителей также предупреждают, что движение в районе Берсеневской набережной изменится 15 октября. Там начнут благоустройство. С 15 октября по 1 декабря на участке Берсеневской набережной до бокового проезда улицы Серафимовича для машин оставят одну полосу. В том же районе введут одностороннее движение.

Кроме того, по понедельникам, вторникам и средам будут полностью перекрывать участок от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной. Ограничения будут действовать с 23:00 до 06:00. Снять их обещают 25 ноября. Схема движения наземного транспорта изменится с 12 октября в шести округах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На юго-западе столицы и в ТиНАО последний автобус маршрута № 991 будет отправляться от станции метро "Теплый Стан" в 00:10, а от Нововатутинского проспекта – в 00:38. На юге Москвы автобус №192 будет ходить от остановки "Платформа Москворечье" до остановки "Сабурово" по Проектируемому проезду №4902. Остановка "Сабурово" на Каширском шоссе останется только по направлению в сторону центра.ф

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