Путешествие
Российские туристы отличны от других
Создается впечатление, что для русских туристов скучно все, что респектабельно..
Русские путешественники выделили самое скучное направление туризма. Им стали города Братислава, Карловы Вары и Хельсинки. Сотрудники туристической сферы деятельности опросили клиентов и выявили наиболее общие тенденции и особенности в их привычках.
Случайно оказалось, что 30% респондентов считают столицу Финляндии скучной для путешествия. На второе место путешественники вынесли Хельсинки, отметив, что там часто плохая погода и мало достопримечательностей.
Еще часть респондентов считают скучным отпуск в Братиславе, еще около 15% туристов пожалели о своем отпуске в Карловых Варах. По их словам, там мало развлечений и сам по себе город маленький, не куда сходить.
Около 10% путешественников были огорчены своей поездкой в Мюнхен. По их мнению, в вечернее время, кроме пивных баров, нет других развлечений. Также они отметили, что там практически нет необычных достопримечательностей.
Неинтересным оказались для туристов и столица Польши Варшава, Пиза, Вильнюс и Минск..
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