Cпорт
Золото досталось российской спортсменке
ЧМ по боксу выиграла россиянка со счетом 4:1..
Вес спортсменки составляет 51 килограмм. Лилия Аетбаева принесла России в Улан-Удэ золото победы.
В финале 25-летняя спортсменка победила Бусеназ Чакироглу раздельным решением судей (4:1). Бронзовые медали получили чемпионка мира прошлого года КНДР Пан Чоль Ми и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года спортсменка из Индии Чуннэйцзян Мэри Ком Хмангте.
У Сборной России на счету уже четыре медали на чемпионате мира. До этого медали в копилку сборной принесли спортсменки Екатерина Пальцева, Екатерина Дынник и Саадат Далгатова.
Ранее сборная России по боксу заняла второе место в медальном зачете по итогам чемпионата мира в Екатеринбурге. Золотые награды российской команде принесли Андрей Замковой (весовая категория до 69 килограмм), Глеб Бакши (до 75) и Муслим Гаджимагомедов (до 91). Бронзовым призером стал Максим Бабанин (более 91 килограмма)..
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